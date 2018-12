Liceo Milano commemora vittime Corinaldo

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - I 1.200 studenti del Liceo Elio Vittorini di Milano, i docenti, il personale Ata e la dirigenza hanno commemorato le vittime della discoteca di Corinaldo con un minuto di silenzio. I ragazzi hanno ricordato le vittime (cinque adolescenti tra i i 14 e i 16 anni e una madre di 39 anni) morte nella calca in attesa di un dj set del trapper Sfera Ebbasta anche con un'installazione nel corridoio della scuola, ispirata alle immagini mostrate negli articoli riguardanti la tragedia.

Davanti al locale, durante i soccorsi, sono state radunate le scarpe dei feriti e delle vittime. "Sono calzature che parlano, che raccontano di chi le portava prima della tragedia, perché esse appartengono tutte a quella tipologia di scarpe che indossano i giovani come noi. Perciò, in segno di vicinanza, abbiamo radunato anche nostre scarpe da tennis" scrivono i rappresentanti degli studenti, esprimendo affetto e vicinanza per le vittime, i feriti, le famiglie, per "tutte le persone traumatizzate che hanno assistito alla tragedia".