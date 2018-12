Discoteca, sciolta una prognosi

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - Uno dei setti pazienti ricoverati nelle due terapie intensive ad Ancona, dopo la tragedia di Corinaldo, ? stato "trasferito in un reparto per acuti" e per lui "? stata sciolta la prognosi". Cos? il bollettino medico degli Ospedali Riuniti. Degli altri sei degenti ancora in terapia intensiva, per?, solo uno "rimane in ventilazione assistita mentre gli altri "sono stati estubati e sono in respiro spontaneo". Alcuni di loro "sono assistiti nell'area semintensiva delle rispettive rianimazioni". Per i sei pazienti "la prognosi resta riservata". Ciascuno "segue un protocollo terapeutico diversificato a seconda delle condizioni cliniche e dei suoi specifici bisogni assistenziali". "Per quanto riguarda le procedure autoptiche - informano gli Ospedali Riuniti - siamo in attesa delle disposizioni delle autorit? competenti".

