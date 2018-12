Influenza, ambulatorio mobile in Regione

Il numero dei casi di influenza in Italia inizia lentamente a crescere e il picco epidemico è previsto nel periodo delle festività natalizie. C'è ancora tempo per correre ai ripari, ma bisogna affrettarsi. Per sottolineare questa opportunità, la Regione Marche mette a disposizione dei suoi dipendenti e di chiunque voglia vaccinarsi una ulteriore opportunità. Da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre, dalle 11 alle ore 14, davanti Palazzo Raffaello, sede principale della Regione sarà possibile vaccinarsi in un ambulatorio mobile, dove sarà presente un medico dei Servizi vaccinali Asur. All'iniziativa parteciperà anche la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Politecnica delle Marche.

L'influenza è un problema molto rilevante di sanità pubblica, con un considerevole impatto dal punto di vista epidemiologico, clinico ed economico. Inoltre, è rilevante la possibilità di complicanze gravi in alcune categorie di soggetti (anziani e persone con malattie croniche).



