Progetto banda ultra larga per imprese

(ANSA) - ANCONA, 7 DIC - "La Regione Marche ha investito nel Progetto Banda Ultra Larga e accoglie in modo favorevole iniziative dei privati che creano sinergie con questo obiettivo". Sostegno convinto dell'assessore Moreno regionale Pieroni che ha partecipato alla presentazione a Castelfidardo del progetto territoriale 'Banda ultralarga in fibra ottica e i servizi alle imprese del territorio'. Un'iniziativa di Connesi spa e del Polo Tecnologico delle valli dell'Aspio e del Musone in accordo con i Comuni di Castelfidardo, Loreto, Numana, Porto Recanati e Recanati. "Siamo convinti della necessità di investire nella infrastrutturazione telematica del territorio - ha detto l'assessore - per favorire la nascita di start-up aziendali, di servizi locali di gestione e sicurezza dati e di supporto alle aziende, per rilanciare l'innovazione e favorire l'occupazione. "La Regione è ferma nella convinzione - ha aggiunto - che la banda ultra larga sia un'infrastruttura essenziale per rendere il nostro territorio più intelligente".