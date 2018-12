Dispiacere Eni, subito forniture

"In merito alla notizia relativa all'interruzione della fornitura di gas ad alcuni cittadini del comune di Camerino, che vivono in Soluzioni abitative di emergenza (Sae), Eni gas e luce esprime innanzitutto il proprio dispiacere per l'accaduto e precisa di aver dato al distributore immediato ordine di riapertura delle forniture, che potrebbe avvenire già in serata. La società ha subito avviato tutte le verifiche necessarie per individuare le ragioni all'origine della vicenda". Lo riferisce una nota di Eni.