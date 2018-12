Accoltellato in casa per lite,un arresto

Durante una lite per futili motivi, forse per un vecchio debito non onorato, un uomo di 52 anni è stato accoltellato al collo in casa a San benedetto del Tronto la scorsa notte. I carabinieri intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112, lo hanno trovato riverso a terra, con vicino un coltello da cucina insanguinato.

Poco dopo hanno rintracciato a Grottammare l'accoltellatore, un 46enne conoscente della vittima. E' stato portato in caserma, in forte stato di agitazione, e poi arrestato per tentato omicidio aggravato. Ora si trova nel carcere di Marino del Tronto, mentre il 52enne è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Torrette dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.