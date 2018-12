53 gr cocaina negli slip,arrestato da Ps

Un 25enne di Ascoli Piceno viaggiava in auto con 53 grammi di cocaina contenuta in un involucro nascosto negli slip. E' stato arrestato dagli agenti della Questura per l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'ascolano, finito agli arresti domiciliari, è stato fermato lungo la provinciale Piceno Aprutina. Insospettiti dal suo nervosismo, i poliziotti lo hanno portato in Questura per accertamenti ed è stato scoperto l'involucro con la cocaina. Nell'abitazione del giovane gli agenti hanno poi rinvenuto, nascosti in una piccola cassetta di sicurezza metallica inserita in una scatola di plastica a forma di libro, altri cinque grammi di cocaina, sette grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e circa mille ritenuti proventi dell'attività di spaccio.