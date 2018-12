Scomparso a Jesi, ricerche proseguono

Si cerca ancora a Jesi l'83enne che ieri sera non ha fatto rientro a casa. L'uomo si è allontanato a piedi dalla sua abitazione di via Piandelmedico nel pomeriggio per andare a giocare a bocce, ma non è tornato per l'ora di cena, come invece era solito fare. A dare l'allarme il fratello. Le ricerche, la notte scorsa, si sono concentrate lungo il fiume Esino, in zona Ponte San Carlo, e nelle campagne adiacenti; si teme infatti che l'uomo - che soffre di una leggera demenza senile - abbia perso l'orientamento o abbia accusato un malore. Mobilitate nella ricerca Protezione civile, unità cinofile da Macerata e Jesi, vigili del fuoco di Jesi e sommozzatori di Ancona, carabinieri di Jesi e Santa Maria Nuova, volontari da tutta la provincia. In azione anche il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara e personale Tas (Topografia applicata al soccorso).



Data ultima modifica 03 dicembre 2018 ore 13:49