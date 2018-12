Iabichino guida comitato Brand Festival

Sarà Paolo Iabichino, tra i più importanti pubblicitari in Italia e vincitore del Premio Emanuele Pirella 2018 come 'Comunicatore dell'anno', a presiedere il nuovo comitato scientifico del Brand Festival, manifestazione internazionale dedicata all'identità di marca la cui terza edizione si terrà a Jesi dal 29 marzo al 5 aprile. Del comitato fanno parte Graziano Giacani, ideatore del festival, Alessandro Ubertis, di Carmi&Ubertis e presidente Unicom, Michelangelo Tagliaferri, fondatore di Accademia di Comunicazione, Flavia Trupia presidente di PerLaRe, associazione per la retorica. Il festival è punto di riferimento per gli operatori del marketing e della comunicazione. La prossima edizione sarà costruita intorno a tre parole "uomo, territorio e impresa" per una riflessione a tutto campo sul tema dell'identità in tutte le sue sfumature. Perché, spiega Iabichino, "riflettere sul tema dell'identità significa riflettere sulla contaminazione di linguaggi, competenze e sapere oggi più che mai necessaria".