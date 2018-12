I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle 5:30, per spegnere un incendio divampato in un'abitazione a Pioraco, in località Seppio. Sul posto sono arrivate tre squadre provenienti una da Camerino e due da Macerata. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il sito. le operazioni sono ancora in corso.

Non ci sono stati feriti né intossicati.