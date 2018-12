Da Marche vice coordinatore Giovani Fi

Il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Marche Alessio Pagliacci è il vice coordinatore vicario nazionale dei giovani forzisti. Lo rende noto lo stesso Pagliacci. "Parte ufficialmente il nuovo percorso nel movimento giovanile - scrive su Facebook -, dopo il congresso dell'11 novembre, dopo l'ufficio di presidenza a Padova e il Consiglio nazionale di ieri a Roma siamo pronti per una nuova grande avventura. Sono onorato di essere il vice coordinatore nazionale vicario di Forza Italia Giovani, insieme a Stefano (Cavedagna, coordinatore nazionale, ndr) e a tutta la squadra, saremo al fianco del presidente Silvio Berlusconi nelle battaglie presenti e future. Grazie in primis ad Annagrazia Calabria - aggiunge Pagliacci - per il patrimonio valoriale, umano e politico che ci consegna e a Maria Tripodi per aver coadiuvato e garantito in questi anni l'operatività di quello che è oggi il più grande movimento giovanile d'Italia.#AvantiTutta".