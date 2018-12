Giovani con bolidi sotto Ikea, blitz Ps

Raduni di giovani nel parcheggio coperto dell'Ikea di Ancona-Camerano, con auto modificate e carenate, per sfoggiare i loro bolidi e magari metterli alla prova in gare 'clandestine' di auto. Dopo le segnalazioni arrivate nei giorni scorsi dai vigilanti dell'Istituto Vedetta Mondialpol, la polizia è entrata in azione dopo le 22, con l'operazione 'Fast and Furious', riscontrando la presenza di circa 200 persone, tra ragazzi e ragazze dell'hinterland di Osimo, all'appuntamento pubblicizzato anche su Facebook e Instagram. Sei giovani ritenuti i promotori dell'iniziativa sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica di Ancona. Sulla vicenda verranno compiuti approfondimenti. Dopo aver osservato l'affluire dei giovani e delle auto potenti nel parcheggio dai monitor interni della vigilanza Ikea, gli agenti di Squadra Mobile, Volanti, Stradale, Scientifica e commissariato di Osimo hanno chiuso le vie d'uscita del parcheggio coperto per controllare le persone che vi si erano ritrovate.



Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 19:37