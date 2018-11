Due arresti e oltre 18 kg marijuana

Due uomini, un italiano e un albanese, arrestati e il sequestro di oltre 18 kg di marijuana e di 7 gr di cocaina frazionata in 14 dosi sono il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Osimo nell'ambito di una serie di controlli antidroga. I militari hanno fermato l'italiano a Marcelli di Numana dopo averlo visto discutere con l'altro durante la consegna di un pacco nero di medie dimensioni. Si trattava di un confezione termosaldata - hanno scoperto durante un'ispezione - contenente 1,1 kg di marijuana.

Accertata la cessione di stupefacente, altri militari hanno seguito e fermato l'albanese: nella sua abitazione di Recanati hanno trovato 17 kg di marijuana, suddivisi in altrettante confezioni, 7 grammi di cocaina, frazionata in 14 dosi e denaro in contante. Il tutto nascosto dentro scatole da trasloco custodite in garage. I due, celibi e nullafacenti, sono stati rinchiusi nel carcere di Montacuto ad Ancona con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio.



Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 20:15