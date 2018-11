A. Guzzini racconta iGuzzini a studenti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 NOV - "Io e la mia azienda dove possibile vogliamo muoverci nel nostro territorio, vogliamo spingere il territorio a muoversi insieme, qui vogliamo fare squadra per lavorare alla tecnologia del futuro, insieme soprattutto a voi studenti che dovete rimanere curiosi e lavorare in gruppo, perché così si matura e ci si migliora nell'organizzazione". Lo ha detto Adolfo Guzzini, presidente di iGuzzini, intervenendo nella sede dell'Unicam ad Ascoli Piceno ad una conferenza organizzata dalla Scuola di Architettura e Design e Adi. Guzzini ha ripercorso la vita dell'azienda nata come "artigianale tipica" con tante tappe fondamentali come "la prima lampada alogena bispina utilizzata nella serie Spazio 1999 in onda fra il 1975 e il 1977 o la lampada "cespuglio" in omaggio allo scultore di Camerino Gino Marotta". E' del 1977 il primo catalogo di illuminotecnica che ha segnato una svolta per l'azienda. "Il nostro impegno è stato quello di costruire e diffondere la cultura della luce".