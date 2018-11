Pubblicato bando socio privato Aerdorica

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando per la selezione del socio privato per Aerdorica. All'offerta tecnica saranno attribuiti 95 punti e i restanti 5 andranno a quella economica. L'importo dell'aumento di capitale sociale da parte dell'investitore privato dovrà essere non inferiore a 15 milioni di euro. Il socio privato potrà entrare nella compagine attraverso la sottoscrizione dell'aumento di capitale solo se si saranno verificate una serie di condizioni tra cui l'ok della Ue alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di 25 milioni da parte della Regione Marche e l'omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Ancona. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13 del 4 gennaio 2019. Secondo il presidente della Regione (socio di maggioranza con oltre l'80%) Ceriscioli chi investe "potrà contare su una società sostanzialmente libera dai debiti, anche grazie ai 25 milioni di aumento di capitale sociale. Si tratta di individuare un partner industriale".