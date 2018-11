Brexit: reduce Gb, nessuna resa

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 26 NOV - "Ci hanno detto di no, ma non ci arrendiamo. Prepareremo subito un ricorso in Appello". Non si arrende Harry Shindler, veterano britannico di 97 anni, che da San Benedetto del Tronto dove vive da tempo rilancia la sua battaglia contro la Brexit. La Corte Ue ha bocciato un ricorso relativo al fatto che i cittadini britannici residenti all'estero non hanno potuto votare nel referendum del 2016 che ha deciso l'uscita dalla Ue. "Siamo più di due milioni di britannici residenti all'estero ed è illegale che non ci abbiano fatto votare - dice Shindler all'ANSA - e lo diremo ancora nel ricorso in Appello". Shindler è un reduce di guerra: "proprio per questo non posso accettare l'uscita dall'Europa. Se dopo la guerra mondiale abbiamo avuto 75 anni di pace è perché siamo stati uniti nell'Europa".



Data ultima modifica 27 novembre 2018 ore 11:08