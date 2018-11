Scontro in via Flaminia, 4 feriti

Scontro frontale lungo la via Flaminia ad Ancona, con quattro feriti, di cui due portati con un codice di massima gravità all'ospedale di Torrette.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17, all'altezza della frana Barducci. Stando alle prime notizie, sarebbero tre i veicoli coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i vigili urbani e una pattuglia dei carabinieri. Viabilità paralizzata a causa dell'incidente. La polizia locale ha disposto la chiusura di un tratto della Flaminia, dall'incrocio con via Conca, per chi arriva da nord e alla rotatoria prima della stazione ferroviaria per chi arriva da Ancona. La chiusura è mirata alla rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la percorrenza della carreggiata. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati lungo il tratto poi interdetto.