Arrestato ladro seriale negozi

I poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona hanno arrestato un ladro seriale di negozi, all'ennesimo colpo, questa volta ai danni di una panetteria del Piano San Lazzaro. Si tratta di un 35enne siciliano con precedenti e problemi di droga. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 113 da parte di un residente per avvertire che un uomo stava tentando di sfondare la vetrata di un forno a calci un via Jesi. Altri furti dello stesso genere erano avvenuti nei giorni scorsi. All'arrivo dei poliziotti il 35enne ha tentato di nascondersi nel bagno dell'esercizio, ma è stato scoperto. Sequestrate un paio di tenaglie. Confrontando le immagini della videosorveglianza, la polizia ha appurato che era l'autore degli altri furti, messi a segno in un negozio di oggettistica in piazza Cavour, di un ristorante in via della Loggia, di un ristorante indiano a via Marconi e di un altro in via XXIX Settembre, dove a ottobre aveva sfondato la vetrina con una pietra e si era impadronito di circa 3.000 euro.