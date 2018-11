Roghi rifiuti, otto denunce Cc Forestali

Otto persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali delle stazioni di Arcevia, Sassoferrato e Senigallia per aver bruciato illecitamente rifiuti speciali, anche pericolosi in tre roghi distinti avvenuti dall'inizio di novembre. Il primo, poche settimane fa, in località San Giovanni Battista, nel Comune di Arcevia: un cittadino era stato denunciato per aver dato fuoco a circa dieci metri cubi di rifiuti tra cui mobili, porte, tubi in plastica e altro materiale edile e vegetale. Di recente nel piazzale esterno di un mobilificio lungo la Arceviese a Senigallia un dipendente - denunciato insieme al titolare - era stato sorpreso a bruciare circa sette metri cubi di rifiuti (scarti di lavorazione del legno, pannelli melamminici, bottiglie in plastica, mobilio). Era scattato anche il sequestro dell'area.

Cinque invece le segnalazioni per il rogo dell'8 novembre in frazione Avacelli di Arcevia: in fiamme 80 metri cubi di rifiuti per pulire il piazzale di un capannone inutilizzato.