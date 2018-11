Bullismo, incontro polizia con studenti

Avviato il percorso sulla legalità con cui gli Stabilimenti della Polizia di Stato a di Senigallia concluderanno le celebrazioni per il 70/o dall'istituzione. Circa 150 studenti dell'Istituto superiore 'B.

Padovano' hanno partecipato alla prima delle due giornate di visite al Centro Nazionale Armi, dov'erano esposte armi in dotazione alla Polizia dal 1852, e al Centro Nazionale Recupero Materiali, che dal 1948 recupera e riadatta i materiali a disposizione delle questure. Eseguite anche dimostrazioni da parte di unità cinofile e artificieri. Nell'incontro sui temi di legalità, rispetto e bullismo ci sono state testimonianze di chi ha commesso e subito violenze fisiche o psicologiche, seguite da consigli su come resistere, in modo non violento, ai soprusi. Il 13 dicembre si parlerà di cyberbullismo e sull'utilizzo corretto dei social per comprendere come una piccola azione possa avere grandi conseguenze, attraverso la storia di chi i soprusi li ha subiti anche in ambiente 'virtuale'.