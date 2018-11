Clabo,banchi per nuove gelaterie Brasile

Clabo, gruppo jesino quotato in Aim e leader mondiale nel settore delle vetrine espositive refrigerate professionali, fornirà le vetrine per gelateria alla catena brasiliana "Mio Sogno di Gelato". L'accordo, si legge in una nota, è stato raggiunto tramite la controllata Clabo Brasil Comercio De Balcoes De Refrigeracao Ltda, e prevede un piano di sviluppo di 10 punti vendita nel 2019 e altri 15 nel 2020. Per le nuove gelaterie nell'area di San Paolo e Rio de Janeiro è stato confermato l'ordine di 10 vetrine modello KT24, "top di gamma" dal valore di 750mila real (circa 190mila euro). Il gruppo, che realizza oltre il 65% del fatturato all'estero in circa 95 Paesi, tra cui il Brasile, punta ad espandere il business con nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei.