Garante Marche porta due rapper a scuola

"Il diritto di volare!". E' quello ribadito dai ragazzi dell'istituto superiore "Podesti-Calzecchi Onesti" di Ancona in un affollatissimo incontro pieno di musica e parole, voluto dal Garante dei diritti, Andrea Nobili, in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Due rapper, Molosso e Leuca, per "accorciare" le distanze, entrare nel mondo dei giovani, essere a loro più vicini. E gli stessi ragazzi hanno creato un modo inedito di illustrare la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Un'iniziativa - ha detto Nobili - che abbiamo voluto e sostenuto con forza, convinti che vada sempre e comunque garantita la nostra vicinanza ia giovani per affrontare problemi, dare vita a nuovi progetti, sostenere i loro sogni e il loro diritto a volare". Sottoscritto anche un protocollo d'intesa tra Garante, Comune di Ancona e istituto per favorire l'innalzamento del benessere degli adolescenti e contrastare la dispersione scolastica.