Fatto brillare ordigno bellico

In seguito alla bonifica del terreno destinato al bypass ferroviario è stata rinvenuta nelle campagne di Falconara Marittima una bomba da mortaio calibro 81 lunga circa 30 cm, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Utilizzando un carotaggio già presente sul terreno la bomba è stata infilata all'interno e fatta brillare dal genio ferrovieri di Bologna. A presidiare il posto i carabinieri della Tenenza di Falconara con il comandante Michele Ognissanti e la polizia locale con il comandante Alberto Brunetti, per assicurare la vigilanza del territorio e la chiusura degli accessi e per garantire che le operazioni procedessero in sicurezza. Come da protocollo la Prefettura di Ancona ha coordinato le operazioni, a partire dal momento in cui il rinvenimento dell'ordigno è stato denunciato dalla ditta specializzata nelle operazioni di bonifica, che opera per conto dell'azienda cui Rfi ha affidato l'appalto.