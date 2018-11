Da storica pizzeria ristorante inclusive

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 20 NOV - Professionisti del settore e persone con fragilità insieme per la riapertura della storica pizzeria 'Da Angelo' a Rosciano di Fano si trasforma in ristorante 'inclusive', dove l'aspetto culinario e quello sociale vanno di pari passo. 'Angelo 2.0' il nome del nuovo locale che alza la saracinesca domani, mercoledì 21 novembre, alle 18:30 in via Cespi, con 120 coperti all'interno e 40 all'esterno: a fianco di professionisti e neo cooperatori (tra cui due collaboratori della passata gestione) lavoreranno, con diversi incarichi e in vario modo e misura, alcune persone con differenti tipi di disagio, che opereranno in modo particolare in sala e nella relazione con i clienti. Nell'organico anche educatori in grado di ottimizzare le prestazioni dei ragazzi e armonizzare l'attività della squadra. L'iniziativa di imprenditorialità sociale, tra le poche delle Marche, pone al centro il tema della dignità del lavoro, particolarmente sentito nell'ambito della "fragilità".



