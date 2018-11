Turismo, Marche guardano alla Cina

La Regione Marche ha partecipato al Citm 2018 Shanghai, la fiera internazionale del turismo più grande dell'Asia. "La nostra presenza a Shanghai è solo un primo passo verso l'acquisizione di un nuovo mercato turistico che ha numeri da capogiro, con circa 120 milioni di turisti cinesi" dice Deborah Giraldi, segretario generale della Regione, che ha guidato la delegazione regionale. Tra gli incontri, di rilievo quello con Zhang Chunlei, general manager della Cits (China International Travel Service Limited), tour operator di Stato, un colosso per numeri, attività, forza economica che promuoverà le Marche come destinazione strategica italiana. "Sono felice che le Marche abbiano deciso di entrare nella 'grande famiglia' di Italia Top Destination - ha detto Zhang Chunlei -. E' un tassello importante che si aggiunge a chi ha già creduto in questo progetto di promo-commercializzazione per far conoscere ai turisti cinesi un territorio che ha tanto da regalare. Le Marche hanno un'offerta turistica invidiabile".