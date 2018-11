Proprietaria, inagibilità non per sisma

Altro che terremoto, la palazzina ha subito danni "perché costruita in una zona franosa negli anni '90". Fernanda De Luca porta avanti la battaglia da 20 anni per l'immobile di via Domenico Sbarra 48 a Montefortino (lottizzazione Rattacane), dove c'è un appartamento di proprietà sua e del marito: si è rivolta senza successo al Capo dello Stato, al Csm, al Tar e alla Procura con un esposto tramite l'avv. Massimo Di Bonaventura. Il pm l'ha archiviato ritenendo l'abusivismo prescritto: per i ricorrenti i parcheggi risalirebbero però a un'epoca più recente. La signora, che da anni aveva lasciato la casa, non vuole i soldi del sisma, ritiene pericoloso, anche sulla base di una perizia disposta dal tribunale, che si ricostruisca in quella zona e vorrebbe che venissero riconosciute pregresse responsabilità. Lo stabile è inagibile da dopo il sisma del 2016 ma la storia, sostiene De Luca, parte da molto più lontano. Nel 1997 i coniugi si accorsero delle "filettature" su pareti e pavimenti.