Guide turistiche a lezione mostra Lotto

Educational tour presso la mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" di Palazzo Buonaccorsi a Macerata per le guide turistiche abilitate e associate a Federagit Marche. Un incontro esclusivamente dedicato ai professionisti del turismo di tutte le Marche, in considerazione del richiamo nazionale ed internazionale della mostra, in un'ottica di formazione e aggiornamento professionale continuo.

L'appuntamento a Palazzo Buonaccorsi è stata un'opportunità per i professionisti dell'incoming anche per un confronto su possibili nuovi approcci di comunicazione strategica verso agenzie e tour operator loro clienti a cui promuovere le Marche e gli eventi culturali di rilievo come la mostra lottesca.

L'iniziativa è stata organizzata da Federagit Confesercenti in collaborazione con Regione Marche e con Francesca Coltrinari, professore associato di Storia dell'arte moderna presso il Dipartimento di Scienze dalla Formazione dei Beni culturali e del turismo di Unimc, del comitato scientifico della mostra. La docente , che ha messo a disposizione delle guide turistiche abilitate la sua passione e competenza per una completa illustrazione delle opere esposte. La Quintana di Ascoli Piceno, Lotto a Jesi, Storie di Città a Macerata, la Giornata Internazionale della Guida nel febbraio 2019 e la Notte dei musei nel maggio 2019. I prossimi appuntamenti della Federagit.