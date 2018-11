Scontro furgone-trattore che si rovescia

Scontro tra un furgone Fiat Ducato e un trattore che si è ribaltato dopo l'impatto in via Che Guevara a Castelfidardo: ferito il conducente del mezzo agricolo e Sp5 chiusa al traffico per circa due ore. E' accaduto nel pomeriggio per cause ancora in fase d'accertamento. I vigili del fuoco hanno assistito il conducente del trattore che, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto soccorso di Osimo.

Dopo i rilievi di legge, il trattore è stato rimesso in carreggiata con l'autogrù.



Data ultima modifica 18 novembre 2018 ore 21:09