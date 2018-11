Regione Marche impugnerà dl Genova

La Regione Marche è pronta a impugnare per incostituzionalità il dl Genova se non viene ripristinata l'intesa con le Regioni per la ricostruzione post sisma 2016. "Riteniamo il provvedimento incostituzionale perché non prevede l'intesa con le Regioni su materie concorrenti in base agli art. 117 e 118 della Costituzione - dice all'ANSA il governatore Luca Ceriscioli -, aspettiamo la firma del presidente della Repubblica, speriamo in qualche modifica.

Altrimenti impugneremo e penso che avremo partita facile". Le Regioni terremotate avevano immediatamente contestato la parte del dl Genova che assegna loro una semplice funzione consultiva, privandole dell'intesa, cioè la partecipazione alle decisioni con il commissario alla ricostruzione. "Non è una lotta di potere - sottolinea Ceriscioli - ma di rispetto che ci deve essere tra istituzioni per l'intervento in materie concorrenti in una situazione delicata come il sisma". L'iniziativa della Regione Marche è autonoma, "ma non credo che le altre saranno da meno".



