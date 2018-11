750 studenti in piazza nelle Marche

Una maschera con la caricatura di Salvador Dalí di un serial Tv per smascherare il Governo "che taglia i fondi per l'istruzione" e "il falso superamento dell'alternanza scuola lavoro". Un centinaio di studenti universitari e delle scuole superiori sono scesi in piazza ad Ancona, altre centinaia lo hanno fatto a Fermo e a San Benedetto del Tronto, in tutto 750 secondo la Rete degli studenti medi, per la manifestazione "Giù la maschera". Ad organizzare il presidio Acu Gulliver, Udu Ancona e Albatros, Rete degli studenti medi. "Siamo qui per ribadire che scuola e università hanno bisogno di più finanziamenti e non di tagli - dice Leonardo Archini (Gulliver) - già hanno ridotto 29 milioni di euro". Ad Ancona sono stati chiusi tre studentati dopo il terremoto per problemi strutturali e ancora non sono stati riaperti. "Chiediamo più incentivi all'istruzione" spiega Elena Zallocco (Albatros), che sottolinea anche l'inefficacia dell'alternanza scuola lavoro. Domani manifestazione bis, alle 17, con corteo.