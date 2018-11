Tre premi a Risorgimarche,produzione Tam

Tre importanti riconoscimenti per RisorgiMarche, il festival ideato da Neri Marcorè e prodotto da Tam Tutta un'Altra Musica per la rinascita delle zone terremotate. L'iniziativa è stata premiata a Roma nell'ambito del Premio Anima promosso dall'omonima associazione non profit di Unindustria, del Premio CulturaInVerde 2018 organizzato in Green Fest ed insignita anche della Bandiera Verde speciale da parte della Cia, Confederazione Italiana Agricoltori. "Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti - dice Giambattista Tofoni, direttore esecutivo di RisorgiMarche e artefice oltre 20 anni fa di Tam - che testimoniano il valore del festival e gli obiettivi che ci eravamo prefissati nell'inverno del 2016: vicinanza concreta e tangibile nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma; sollecitazione ad una cultura ambientale basata sulla sostenibilità e sul rispetto dei luoghi; sviluppo di un indotto economico e turistico in quei Comuni che, con noi, hanno condiviso gli obiettivi di RisorgiMarche".