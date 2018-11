Incidenti stradali,un morto a Senigallia

Incidente mortale sulla SS Adriatica sud, in zona Ciarnin, nei pressi di Senigallia. Al km 277 si è verificato uno scontro fra tre automezzi: una Mercedes, un autocarro e un Fiat 500 L. E' morto sul colpo un 76enne di Falconara Marittima alla guida della Mercedes finita contro il mezzo pesante che che viaggiava in direzione opposta, condotto da un 54enne rimasto ferito a una gamba. L'altra auto ha tamponato il camion, ma senza conseguenze per il conducente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Senigallia e la polizia stradale di Jesi che ha effettuato i rilievi. Tra le cause dell'incidente ci sarebbe un malore che avrebbe colpito il 76enne poco prima dell'impatto. La SS16 è rimasta chiusa per quasi due ore.