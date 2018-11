Rischio crollo,11 in struttura ricettiva

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - Sono state accolte temporaneamente in una struttura ricettiva le 11 persone di quattro nuclei famigliari che occupavano gli appartamenti in via Marchetti ad Ancona evacuati per il rischio di crollo del tetto. La decisione era arrivata dopo le verifiche dei vigili del fuoco. Sono sei abitazioni: due vuote, le restanti abitate tra cui tre alloggi d'emergenza del Comune in convenzione con l'Erap e uno privato.

Sono state avviate le verifiche approfondite sulle condizioni del tetto e dei solai fino al primo piano rialzato. A trovare l'alloggio alle persone evacuate, che rimarranno nella struttura ricettiva fino a che la situazione non sarà sanata, ha provveduto l'assessorato comunale alla Protezione Civile: l'assessore Stefano Foresi era intervenuto sul posto con i tecnici comunali, dell'Erap e operatori dei Servizi Sociali.

"Questa struttura - spiega l'assessore - sarà oggetto di risistemazione nel più ampio progetto con il quale ci siamo aggiudicati i fondi del Bando periferie".