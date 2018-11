Famiglie tornano a casa a S.Severino

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 14 NOV - Ritorno alla normalità, dopo le scosse di terremoto di due anni fa, per altre famiglie settempedane che a seguito dei lavori di recupero e riqualificazione sismica in questi giorni hanno potuto fare rientro a casa. Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha firmato la revoca di due Ordinanze di inagibilità relative ad altrettanti edifici in via San Rocco, in pieno centro storico, e in località Tabbiano. In quest'ultimo caso i lavori hanno previsto un intervento alla sola zona d'ingresso per un importo di circa 20mila euro. Più consistente l'intervento, per un importo di circa 70mila euro, che ha interessato l'immobile in via San Rocco e che ha permesso il rientro a casa di un'altra famiglia.