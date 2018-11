Si apre voragine, cade bobcat, un ferito

Una voragine si è aperta nel giardino interno di uno stabile in via Saffi a Urbino, dove era al lavoro un bobcat guidato da un operaio. Il mezzo è sprofondato in un vano sotterraneo da un'altezza di 6 metri e l'uomo è rimasto ferito. E' stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, con una sospetta frattura alle costole. Il vano, di 5 metri per 4 metri, ha pareti di cemento armato. Lo stabile è di proprietà della Curia. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia e il 118.