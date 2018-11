Screening gratuito diabete in farmacie

Sono oltre 200 le farmacie marchigiane pronte a scendere di nuovo in campo contro il diabete fino al 18 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, prevista per il 14 novembre: saranno a disposizione dei clienti che potranno sottoporsi a uno screening del diabete e ricevere utili suggerimenti. Nelle Marche più di 75mila persone dichiarano di avere il diabete, il 4,9% della popolazione. "E' un'importante iniziativa dedicata ai cittadini - afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - che potranno gratuitamente fare un'attività di screening per il diabete, una malattia cronica con molti effetti collaterali che colpisce una larga fetta della popolazione e molti non sanno neanche di averla"."Prevenire - osserva il consigliere con delega alla Sanità Federico Talè - è certamente un discorso di salute ma anche un investimento appropriato. Alla presentazione dell'iniziativa c'era, tra gli altri, il presidente di Federfarma Marche Pasquale D'Avella.



Data ultima modifica 13 novembre 2018 ore 20:46