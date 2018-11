In auto contro una quercia, muore

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di stamane in contrada Burello a Ostra Vetere. Si tratta di un 56enne del posto che, per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Senigallia, ha perso il controllo della sua auto mezzo finendo prima contro una grossa quercia e poi nel campo adiacente.

L'impatto è avvenuto dal lato del conducente e non ha lasciato scampo all'uomo che è morto sul colpo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per tagliare le lamiere e estrarre il corpo dall'abitacolo, e la Polstrada per i rilievi.