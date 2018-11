Fs, treni Rock e Pop nel 2019

(ANSA) - ANCONA, 12 NOV - Cominceranno ad operare nelle Marche nel 2019 i treni regionali e interregionali di ultima generazione 'Rock' e 'Pop', presentati oggi ad Ancona al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, all'assessore regionale Angelo Sciapichetti e ai rappresentanti del Comune di Ancona dall'ad e dg di Trenitalia Orazio Iacono con il claim "#lamusicastacambiando". "Il trasporto regionale è al centro della strategia di Trenitalia e del Gruppo Fs" ha detto Icono, sottolineando che i nuovi convogli "sono oggi in Europa i migliori treni per i pendolari", "realizzati in stabilimenti italiani per viaggiatori italiani". In generale tutto il servizio di trasporto regionale è cresciuto, con un aumento degli indici di soddisfazione della clientela, arrivati all'88,7%, ottime performance per gli arrivi a destinazione e l'abbattimento delle cancellazioni. Rock e Pop partiranno in Emilia Romagna, la prima Regione ad avere firmato il nuovo contratto di servizio, le Marche dovrebbero farlo entro l'anno.