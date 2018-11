Rigava auto in sosta, Go Pro lo incastra

Un 70enne di Recanati non sopportava che venissero parcheggiate auto nei pressi della propria abitazione e per questo aveva danneggiato decine di vetture dall'ottobre scorso, rigandone le fiancate con chiavi.

Lo hanno scoperto i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con la polizia locale, grazie anche a una telecamerina 'Go Pro' di proprietà di una delle vittime dei danneggiamenti, piazzata sulla propria auto su richiesta dei militari. La piccola telecamera ha ripreso l'autore di uno degli atti vandalici commesso il 2 novembre scorso e in particolare il suo abbigliamento. Quando il proprietario dell'auto danneggiata ha visto di nuovo una persona con gli stessi vestiti da quelle parti ha chiamato i carabinieri: l'anziano è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Qualora venisse riconosciuto responsabile in processo dovrà anche risarcire tutti i danni causati.