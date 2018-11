Presto centro diurno in Officina Sensi

E' un'eccellenza di livello nazionale l'Officina dei Sensi, centro polifunzionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e della società Habilis Cooperativa sociale onlus, che ad Ascoli Piceno accoglie pazienti con disabilità sensoriali e plurime. La struttura acquisita nel 2013 può contare ora su 1.400 mq di spazio dove sono ospitati ambulatori medici, un'ausilioteca, un centro per l'ipovisione, aule di formazione e strumenti per la stampa in braille di testi scolastici a caratteri ingranditi con una unità di trascrizione che supporta l'intera utenza scolastica delle Marche. In fase di realizzazione una piscina, laboratori logopedici, fisioterapici e neuro psicomotori per persone con difficoltà sensoriali; è in attesa di autorizzazione un centro diurno. "Nel territorio delle province di Ascoli e Fermo - spiega Mirco Fava, responsabile del centro - sono circa 1.200 le persone con disabilità visiva, 450 dei quali sono associati alla struttura di Ascoli. Nel nostro centro vengono da tutta Italia".



Data ultima modifica 06 novembre 2018 ore 19:42