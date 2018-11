Incendio in garage, quattro intossicati

Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate in un incendio che si è sviluppate in un garage, dove c'erano alcuni elettrodomestici e moto, in via Aspio Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti con con cinque automezzi e 13 uomini. Hanno spento le fiamme confinandole al solo garage e successivamente hanno messo in sicurezza il sito.

Il rogo, divampato per cause in corso d'accertamento, ha danneggiato leggermente l'abitazione confinante. Sul posto Croce Gialla di Ancona e Camerano e l'automedica del 118 che hanno assistito le persone che non hanno riportato comunque gravi conseguenze. Almeno tre di loro sono state trasportate al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona per accertamenti.



Data ultima modifica 06 novembre 2018 ore 22:03