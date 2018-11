Nautica, Ferretti al China Import Expo

La grande nautica italiana da diporto sbarca in Cina. Da oggi al 10 novembre Ferretti Group espone al China International Import Expo, la prima fiera in Cina dedicata esclusivamente all'importazione di prodotti e servizi. Istituita dal Ministero del Commercio cinese e dal Governo della municipalità di Shanghai, punta a sostenere la liberalizzazione dei mercati. Ferretti Group è l' unico costruttore di yacht tra gli espositori invitati al Salone.

Weichai Group, uno dei più grandi gruppi industriali cinesi, è azionista di maggioranza del Gruppo forlivese. Due i modelli in esposizione, Aquariva Super 33 e Ferretti Yachts 45. "Siamo grati a Weichai di averci voluto accanto a loro, come unico costruttore di yacht di lusso - ha detto l'Avvocato Alberto Galassi, Ad di Ferretti Group -. L'Oriente è un mercato in fermento grazie alla straordinaria crescita dei consumi cinesi.

Siamo felici di essere in posizione privilegiata nella sfida per la conquista di uno dei mercati potenzialmente più ampi al mondo".