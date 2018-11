Ruscella d'Oro Acqualagna a chef Corelli

Premio Ruscella d'Oro di Acqualagna assegnato allo chef pluripremiato Igles Corelli, maestro della cucina circolare come antispreco e valorizzazione totale dei prodotti, coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. Gli e' stato consegnato dal sindaco della 'capitale del tartufo' Andrea Pierotti nell'ambito della 53/a Fiera nazionale del tartufo Bianco di Acqualagna. "È un grande onore ricevere un Premio così importante dopo il caro amico Gualtiero Marchesi (Ruscella d'Oro 2016) - ha dichiarato Corelli - L'Italia dovrebbe seguire l'esempio di Acqualagna nel comunicare la propria eccellenza. Ingredienti di qualità, circolarità e tecnologia in cucina rappresentano il futuro della ristorazione italiana. Il bravo chef - ha detto - non conta nulla se non ci sono questi ingredienti che sono la strategia vincente per fare attività ristorativa. Il tartufo bianco di Acqualagna, per esempio, è come una bella donna, sa dare importanza a qualsiasi piatto, in questo caso".



Data ultima modifica 05 novembre 2018 ore 11:19