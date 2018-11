Bottura,brand 'Sibillini' per post sisma

Lo sviluppo del "brand Monti Sibillini" per il rilancio turistico della zona dopo il sisma. E' la 'ricetta' per far ripartire e sviluppare Amandola proposta dallo chef Massimo Bottura, patron dell'Osteria Francescana di Modena, eletta l'estate scorsa miglior ristorante al mondo nella classifica dei World's 50 Best Restaurants 2018.

Bottura ha preso parte a "Diamanti in Tavola", festival del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici dei Sibillini che si svolge nella città del Fermano fino all'11 novembre.

"Serve un progetto turistico che sia basato su alcuni punti essenziali - ha osservato lo chef "tre stelle Michelin" -: lo sviluppo del brand 'Monti Sibillini', l'orgoglio di difendere e promuovere il valore del tartufo di questo territorio e portarlo a livello di Alba e Acqualagna perché ne ha tutte le potenzialità e creare eventi che coinvolgano anche le persone, i residenti. Possono fare loro stessi promozione turistica anche soltanto sorridendo al turista".



