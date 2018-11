Sorpreso con bazar droga, un arresto Cc

Involucri contenenti varie sostanze stupefacenti per un totale di 80 grammi (hashisc, cocaina, oppiacei, marijuana, ketamina), un bilancino di precisione e una discreta somma di denaro. Li deteneva un 34enne fermato a Morrovalle dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima. I militari del Norm, guidati dal ten. Angelo Cimarrusti, effettuano giornalmente servizi di monitoraggio anti-droga. In questo caso i movimenti sospetti del 34enne avevano consigliato ai carabinieri di intervenire e approfondire i controlli da cui poi è emerso il 'bazar' di stupefacenti.