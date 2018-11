Dormivano vicino a ospedale, due denunce

Due romeni di 38 e 59 anni, noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dalla polizia ad Ancona per invasione di edifici: la notte scorsa una Volante in servizio nel quartiere di Torrette, durante un accurato controllo nella cittadella degli Ospedali Riuniti, ha notato un anfratto vicino ad alcune siepi in cui i due uomini si erano sistemati con materassi ed effetti personali riposti tra rifiuti e sporcizia. I due sono stati accompagnati in Questura e denunciati. E' uno degli interventi compiuti durante i controlli a tappeto delle ultime 24 ore che hanno visto impegnati una quarantina di agenti di Volanti, Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e Unità Cinofile antidroga che hanno setacciato il territorio nelle zone più a rischio con controlli mirati in luoghi d'aggregazione (mercati, piazze, esercizi pubblici). Una decina i posti di controllo nei quartieri Archi, Palombella, Piano San Lazzaro, Adriatico, Torrette e Baraccola: identificate 351 persone, di cui 117 con precedenti di polizia.