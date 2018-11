A fuoco container cantiere a Fabriano

Incendio in un container della ditta Astaldi nel campo base del cantiere per i lavori stradali della Quadrilatero, fermo da alcune settimane, a Borgo Tufico di Fabriano. Le fiamme, che potrebbero essere divampate a causa del corto circuito in un condizionatore, non hanno coinvolto persone. Sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano che sono intervenuti con due autobotti e hanno poi messo in sicurezza l'area. La struttura andata a fuoco, composta da pannelli tipo 'sandwich', ospitava un laboratorio tecnico per le prove di trazione del ferro e di compressione del cemento oltre a un piccolo archivio di documenti. Le fiamme hanno causato danni per alcune migliaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri per accertare le cause e la dinamica del rogo.