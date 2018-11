A Bret Baier di Fox Urbino Press Award

A vincere quest'anno il premio giornalistico Urbino Press Award e' Bret Baier, chief political anchor ed editore esecutivo della catena televisiva Fox, nonché conduttore di "Special Report with Bret Baier", una delle rubriche di approfondimento politico più popolari negli Stati Uniti d'America. In onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19, il programma analizza le principali notizie della giornata negli Usa e nel mondo, oggetto poi di approfondimento da parte di giornalisti ed opinionisti ospiti in studio. L'annuncio del premio a Baier è stato fatto durante un evento nella residenza dell'Ambasciatore d'Italia, Armando Varricchio. Farà seguito, in un momento successivo, la consegna del premio al giornalista statunitense a Palazzo Ducale nella città marchigiana.

"Celebriamo la libertà di stampa - ha detto Varricchio - e come da tradizione la città di Urbino, il luogo che festeggia il pittore Raffaello nel 2020, ascolta le più grandi voci d'America".



