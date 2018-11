Violenza donne, torna sportello ascolto

Torna lo sportello di ascolto rivolto alle donne vittime di violenza. Riparte il 5 novembre "Non stare Zitta. Parla con noi", la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Psicologia ospedaliera di Marche Nord e fortemente sostenuta dalla direzione generale all'interno del più ampio progetto "Scarpe Rosse". Per tutto il mese le psicologhe saranno disponibili ad accogliere le donne o i loro familiari che vogliono dire basta ai maltrattamenti, fisici ed emotivi. Sarà sufficiente chiamare dal lunedì al venerdì (8:30-10), e prendere un appuntamento in totale riservatezza. "Un'occasione - fa sapere l'azienda ospedaliera - forse il primo passo, per rompere il silenzio, chiedere aiuto e dire basta alla violenza". Lo sportello di ascolto è solo parte del progetto "Scarpe Rosse" che vuole "scuotere le coscienze, lottare contro l'indifferenza di chi vede ma non parla, o vede ma non riconosce i segnali. Tutti gli operatori di Marche Nord scendono in campo per questo".



Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 17:46