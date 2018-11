Schianto in scooter, conducente ubriaco

Denunciati dai carabinieri di Civitanova Marche il conducente e il passeggero di uno scooter che si è scontrato in via Indipendenza contro un'auto che veniva in senso opposto. Dall'alcoltest è risultato che il 23enne alla guida del motorino aveva un tasso alcolemico pari a 1,35 grammi per litro: è stato inoltre multato per mancanza di assicurazione e guida senza patente. Il passeggero, 22 anni, sbalzato dal mezzo dopo l'impatto, ha invece dato in escandescenza al pronto soccorso del locale ospedale dov'era stato trasportato per le cure mediche ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, resistenza e pubblico ufficiale: ha aggredito il personale medico e solo l'intervento di sei carabinieri ha permesso di bloccarlo. E' stato poi sedato dai sanitari. Addosso al giovane sono stati trovati due grammi di cocaina e dovrà rispondere anche di detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo l'incidente il motorino è stato sequestrato.